Autarquias de São Brás recuperam Fonte da Mesquita e do Lavadouro

A Câmara Municipal e a Junta de Freguesia de São Brás de Alportel inauguram no domingo, dia 2 de fevereiro, às 16 horas, as obras de requalificação da Fonte da Mesquita e do Lavadouro da Mesquita Alta.

Um projeto desenvolvido em parceria que dá continuidade do projeto do património «Memórias da Terra» que o município tem vindo a desenvolver e que permitiu, nos últimos anos, requalificar um conjunto de espaços, tais como a Fonte Nova e Lavadouro, no Centro Histórico da vila; a Fonte Velha, no sítio de Mealhas ou o Poço Madruga, na zona Serrana do concelho.

A requalificação da Fonte da Mesquita, obra há muito aguardada para valorizar este relevante elemento do património rural do concelho, de grande importância na memória da comunidade local, resulta de uma candidatura a apoios comunitários, apresentada em parceria pela Câmara Municipal e pela Junta de Freguesia de São Brás de Alportel, respetivamente ao PDR2020 (Programa de Desenvolvimento Rural de Portugal) no âmbito da operação de apoio à renovação de aldeias, programa coordenado a nível regional pela Associação IN LOCO.

As obras de adjudicadas à empresa J.G. Benedito, Lda. pelo valor aproximado de 50 mil euros incluíram trabalhos de reparação do Lavadouro aí existente, com a substituição da cobertura por uma estrutura em madeira e telhas cerâmicas da região; definição de novos pavimentos e delimitação da rede viária com vista a uma circulação pedonal e rodoviária mais eficiente e segura; plantação de árvores; instalação de novo mobiliário urbano; sinalização vertical e horizontal; e ainda execução da rede de pluviais e da rede de rega.

A cerimónia contará ainda com um momento de evocação da memória e convívio.