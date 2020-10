Autarquia convida as crianças de Lagos a «Crescer em Movimento»

Objetivo do projeto passa por proporcionar às crianças que frequentam o ensino pré-escolar público nas escolas de Lagos a prática regular de atividades motoras, que promovam o seu desenvolvimento integral e lhes incutam precocemente estilos de vida saudáveis.

Dinamizado pela Câmara Municipal, sob coordenação pedagógica de cada um dos Agrupamentos de Escolas, e com implementação articulada entre os Técnicos de Educação Física e as Educadoras de Infância, o projeto «Crescer em Movimento» abrange as 11 salas do ensino pré-escolar de Lagos e uma população infantil com idades compreendidas entre os três e os cinco anos, que têm assim a oportunidade de praticar uma ou duas horas semanais de atividade física orientada.

A operacionalização desta iniciativa, no terreno, envolve igualmente a parceria com clubes desportivos locais que, por via de protocolo de colaboração estabelecido com o município, afetam ao projeto os seus técnicos de Educação Física.

Foi precisamente a renovação dessa parceria que a Câmara Municipal deliberou na sua última reunião ordinária, aprovando a minuta do protocolo a celebrar com diversos clubes desportivos do concelho, tendo como objetivo a cooperação de recursos humanos, logísticos e financeiros, nomeadamente a disponibilização de técnicos para ministrar as aulas de educação física no ensino pré-escolar público.

O projeto, que vai na sua 27.ª edição, tem um orçamento estimado de 10068 euros para o presente ano letivo. Já as atividades, essas, irão arrancar nos meses de outubro e novembro, este ano sem a componente das aulas de adaptação ao meio aquático que, pela sua especificidade de contacto físico, tiveram de ser suspensas devido à pandemia COVID-19.