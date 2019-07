Autarquia aprova Centro de Atividade Física em Loulé

A Reunião de Câmara de quarta-feira, dia 3 de julho, de Loulé, ficou marcada pela aprovação da execução do Centro de Atividade Física Andar/ Correr/ Pedalar no Parque Municipal da cidade.

A intervenção, cuja estimativa de custo é de 400 mil euros, tem como principal objetivo a construção de um edifício de apoio à prática desportiva, com duas zonas distintas: o Centro de Atividade Física (CAF) e a zona de apoio às Piscinas Municipais.

O futuro CAF contará com uma receção, balneários, sala de apoio técnico e áreas de armazenamento, arrumos e lavagem de bicicletas.

O Centro, que pretende dotar o concelho de Loulé de uma rede de percursos que poderão ser realizados a andar, a correr ou a pedalar, contará com o apoio da Federação Portuguesa de Ciclismo e do Centro de BTT de Loulé.

Este será, assim, um ponto de partida para as mais diversas aventuras em família, em grupo de amigos ou até mesmo a sós, para descobrir as magníficas paisagens do Concelho de Loulé.

Já a zona de apoio às Piscinas Municipais irá contar com uma área de arrumos, sala de primeiros socorros e instalações sanitárias para as piscinas exteriores, dando assim resposta às necessidades sentidas, ao longo dos anos, numa infraestrutura que conta, todos os dias, com centenas de utilizadores durante o verão.

Brevemente será lançado o procedimento concursal de empreitada da obra pública.