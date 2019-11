Autarca de Loulé reuniu-se com o Embaixador da Polónia

Vítor Aleixo, presidente da Câmara Municipal de Loulé, recebeu Jacek Junosza Kisielewski, Embaixador da República da Polónia em Portugal, que se fez acompanhar do Cônsul Honorário, Elidérico Viegas.

Este encontrou, que aconteceu nos Paços do Concelho, enquadrou-se na política de relações institucionais do município louletano com os vários representantes diplomáticos.

Para além da apresentação de cumprimentos, esta iniciativa pretendeu levar a cabo uma primeira troca de impressões sobre matérias que ao longo dos anos têm permitido estreitar laços entre Loulé e este país.

O acordo de intenções celebrado com a cidade polaca de Wieliczka, em 2013, e o projeto de criação de uma residência para artistas polacos na Zona Histórica de Loulé, num edifício junto ao Castelo, foram duas das temáticas abordadas neste encontro.

Ficou ainda acordado pelas duas partes desenvolver uma ação na área educativa, direcionada aos jovens, no âmbito de intercâmbio de alunos ao abrigo do programa Erasmus+.

Recorde-se que, na mesma tónica, o autarca de Loulé tem dado as boas-vindas, no Salão Nobre do Município, a diplomatas de outros países, como foi o caso dos embaixadores do México, África do Sul, Brasil, República da Moldava, Venezuela ou Argentina.

Além disso, em 2014 Loulé recebeu um roadshow com os embaixadores latino-americanos e associações empresariais locais, onde estiveram representados o Chile, Colômbia, Cuba, Equador, México, Paraguai, Peru, República Dominicana, Uruguai e Venezuela.

Para Vítor Aleixo, «da parte da Câmara Municipal de Loulé há sempre uma total abertura para colaborar com as embaixadas e consulados, para troca de experiências e de projetos que possam enriquecer o concelho e as suas gentes».