Autarca de Lagos criou laços de proximidade em visita ao Brasil

Presidente da Câmara Municipal de Lagos, Hugo Pereira, esteve em representação do município, entre os dias 23 e 26 de Setembro, em São Paulo, no Brasil.

Naquele país, o autarca cumpriu uma vasta agenda de eventos oficiais, com o intuito de estabelecer novas parcerias comerciais e também divulgar sua cidade como destino turístico para o público brasileiro.

Hugo Pereira foi recebido pelo prefeito de São Roque, Cláudio Góes e pelo prefeito de Santana de Parnaíba, Elvis César, além de visitar a sede do CIOESTE, consórcio intermunicipal da Região Oeste da Grande São Paulo, onde se encontrou com o presidente da entidade e também prefeito de Itapevi, Igor Soares.

Os encontros resultaram na assinatura de protocolos de cooperação entre a cidade algarvia e as cidades brasileiras de São Roque e Itapevi, numa procura pela proximidade e colaboração futura e onde tiveram a possibilidade de trocar ideias de negócios e de empreendedorismo.

O concelho de Lagos foi a grande estrela do Shopping de Viagens da Agaxtur, evento promovido num dos mais tradicionais complexos de compras do Brasil, o Shopping Eldorado.

Além de uma exposição com vídeos e fotos das principais atrações de Lagos, o presidente Hugo Pereira concedeu uma entrevista para a rádio BAND News, participando ainda na gravação do programa Estúdio Aberto, da ConecTv, emissora de TV regional.

O autarca encontrou-se com a prefeita Lili Aymar, de Araçariguama e, em Osasco, Hugo Pereira recebeu uma homenagem para a cidade lacobrigense, num evento realizado no Calçadão da Rua Antônio Agú, importante centro comercial considerado o segundo maior a céu aberto do Brasil, recebendo mais de 150 mil pessoas por dia nas suas lojas.

Na homenagem, foram hasteadas as bandeiras do Brasil e Portugal ao som dos respetivos hinos, como símbolo da união entre os países.

Já na sede do Diário da Região, veículo de comunicação daquela região, Hugo Pereira concedeu entrevistas para o jornal e também para o programa O Ponto da Situação, nos estúdios da ConecTv.

Num encontro de confraternização, que juntou Hugo Pereira, Vrejhi Sanazar, fundador do Diário da Região; Rogério Lins, Perfeito de Osasco; Sebastião Bognar, Coordenador de Relações Internacionais de Osasco; Thiago Silva, Secretário de Comunicação de Osasco; Euds Ricardo, presidente da AMECOM – Associação Metropolitana de Comunicação e proprietário da ConecTv; Marcelo e Marcio Sanazar, diretores do Grupo Diário da Região e filhos de Vrejhi e ainda o representante da Igreja católica, Monsenhor Claudemir José dos Santos, foi possível trocar ideias de projetos e de futuros convénios oficiais entre as cidades.

O Presidente da Câmara de Lagos teve ainda a possibilidade de visitar algumas empresas e participar em encontros com empresários, com o intuito de criar sinergia entre as regiões e possibilitar investimentos futuros da iniciativa privada na cidade.

Para Hugo Pereira, «esta foi uma curta viagem, de muito trabalho e de muitos contactos, no sentido de divulgar o grande destino e a grande marca Lagos e iniciar os trabalhos para a construção da ponte entre o estado de São Paulo e o município de Lagos».