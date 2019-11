Atos investe em Portugal e cria um Local Delivery Center em Loulé

A Atos, líder mundial em transformação digital, vai criar um Local Delivery Center (LDC) no Algarve, que terá como principal objetivo trazer ao mercado nacional uma nova oferta de serviços que suportam e aceleram a transformação digital com profissionais especializados no desenvolvimento, implementação e gestão de soluções digitais.

O novo centro estará localizado em Loulé, com bons acessos rodoviários e fácil acesso ao Aeroporto Internacional de Faro.

O município de Loulé demonstrou grande interesse em acolher o Local Delivery Center (LDC), tendo sido envolvidos desde logo outros agentes locais, tais como o IEFP, a Câmara Municipal e a Universidade do Algarve (UAlg), de forma a criar as condições necessárias.

Estão já definidos e em andamento protocolos de parceria com a UAlg, que irão possibilitar a criação de sinergias para a investigação e participação de recursos universitários com base tecnológica.

Para o primeiro ano (2020) está previsto um crescimento de negócio de 25 por cento a nível nacional, tendo por base um crescimento gradual da equipa ao longo do ano, com o objetivo de alcançar cerca de 80 novos colaboradores até ao final do ano de 2020.

De acordo com Octávio Oliveira, Sales Manager da Atos Portugal, «a criação deste Local Delivery Center tem por base um modelo de entrega e distribuição local flexível, que combina os recursos certos, pelo custo certo, no local certo, com o objetivo de gerar valor de negócio mensurável para os nossos clientes».

Desta forma, a Atos irá reforçar a sua presença no mercado português, contribuindo para o investimento na região e para a retenção de mão de obra qualificada.

«Acreditamos que será um projeto de grande importância social para a região do Algarve, onde salientamos o grande apoio disponibilizado pela Câmara Municipal de Loulé, que se tem revelado inestimável desde os primeiros momentos do referido projeto».

A Atos é líder global em transformação digital, com mais de 110 mil funcionários em 73 países e uma faturação anual de mais de 11 mil milhões de euros.

A Atos é líder europeia em Cloud, Cybersecurity, High Performance Computing e fornece soluções de serviços de Cloud Híbrida Orquestrada de extremo a extremo, Big Data, aplicações de negócios e Workplace Digital.

É uma parceira global de tecnologia da informação para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos e opera sob as marcas Atos, Atos Syntel e Unify. A Atos é uma Societas Europaea (SE) listada no índice CAC40 de Paris.

O objetivo da Atos é ajudar a projetar o futuro do espaço das tecnologias da informação. A sua experiência e serviços apoiam o desenvolvimento do conhecimento e da educação com uma abordagem plural e multicultural, contribuindo para a excelência científica e tecnológica.

Em todo o mundo, o grupo permite com que seus clientes, funcionários, colaboradores e membros das sociedades em geral, vivam, trabalhem e se desenvolvam de forma sustentável e com confiança no espaço das tecnologias da informação.