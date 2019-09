Atletas de Albufeira brilharam «ENTRE Pontes» de Tavira

Se a primeira edição da corrida «ENTRE Pontes» já tinha sido «um sucesso», com 320 atletas inscritos, esta segunda edição superou esses números, esgotando os 400 dorsais.

Jorge Varela, do Clube Desportivo Areias de São João, de Albufeira, e Ana Dias, do mesmo emblema, foram os grandes vencedores da 2ª Edição da «ENTRE Pontes», disputada este domingo, dia 22 de Setembro, em Tavira.

No sector masculino, o vencedor Jorge Varela percorreu os 10 quilómetros da prova em 31 minutos e 38 segundos. No 2º e 3º lugares ficaram Rúben Dias, que correu individualmente em 33 minutos e 22 segundos, e Paulo Soares, do Clube Desportivo Areias de São João, em 33 minutos e 19 segundos.

Em femininos, a vencedora e madrinha da prova, Ana Dias, percorreu os 10 quilómetros da prova em 39 minutos.

Catarina Guerreiro, do Clube Juventude Vidigalense, ocupou o segundo lugar com o tempo de 39 minutos e 31 segundos, cabendo o 3º lugar a Isabel Gonçalves, do Clube Desportivo Areias de São João, de Albufeira, com o tempo de 41 minutos e 39 segundos.

Por equipas, a vitória coube ao Clube Desportivo Areias de São João, de Albufeira, sendo o 2º e 3º lugares ocupados, respectivamente, pelas equipas Associação Cultural Sambrasense e Pegada Tavira.

Esta edição da prova teve também um carácter solidário, revertendo os dois euros de cada inscrição a favor do Agrupamento 100 de Tavira do Corpo Nacional de Escutas.