Atividade empresarial do Algarve regista «arrefecimento» em 2019

Problema da falta de água, desaceleração no turismo e menor gasto dos turistas, interrogação do Brexit e ano agrícola difícil, assombram o ano de 2019, segundo as contas da Algfuturo – União Empresarial do Algarve.

O balanço do ano económico de 2019, em termos globais, aponta para uma certa «desaceleração» no ciclo económico dos últimos anos, com alguns fatores e tendências preocupantes, quer estruturais, quer a nível de conjuntura, em particular uma baixa do gasto médio por turista e consequente quebra da vitalidade económico-empresarial registada o ano passado.

Esta é a avaliação que resulta do acompanhamento que a Algfuturo – União Empresarial do Algarve faz da evolução económica, tratada pelos órgãos dirigentes em reunião que teve lugar este fim de semana.

Além da falta de um novo hospital central e continuação das portagens, o problema da falta de água, uma descida do gasto médio dos turistas como se conclui por vários indicadores de consumo e um abrandamento do turismo, com o Algarve em penúltimo lugar no crescimento entre todas as regiões, lançam sombras sobre o futuro.

Por setores, segundo os dados do Istituto Nacional de Estatística (INE), no turismo e considerando o período janeiro/setembro, as dormidas globais registaram um aumento de 2,5 por cento, abaixo da média nacional de 3,9 por cento e ficando na cauda, apenas acima da Madeira.

O mais preocupante é contudo a evolução das dormidas de estrangeiros apenas com mais 1,5 por cento (janeiro a setemrbo) para uma média nacional de mais 2,9 por cento, abaixo de todas as regiões exceto a Madeira e o Alentejo.

O mercado do Reino Unido aguentou-se, mas com redução do poder de compra, espanhóis e portugueses a crescer, mas o importante mercado alemão em acentuada quebra.

Na pesca e construção civil o ano foi positivo, a imobiliária teve um ligeiro arrefecimento mas dinâmica, pior a agricultura por causa do mau ano citrícola.

Muito importante foi o lançamento do Pólo Tecnológico e a inauguração do excecional investimento da Congelagos, bem como o sucesso que está a ter a empresa Sun Concept (barcos movidos a energia solar). Lugar de destaque para a Escola Superior de Saúde na Universidade do Algarve.

A Algfuturo diz ainda que há uma «nuvem negra» com grande ponto de interrogação continua a ser o o Brexit.Tem que se continuar a marcar presença no mercado britânico e sobretudo apostar forte em novos mercados. Neste sentido, tem apresentado soluções e nesta tomada de posição enfatiza que, além da água e novo Hospital, é preciso diversificar o tecido produtivo e Um Plano Geral de Requalificação do Algarve em simultâneo a ações de promoção a sério orientadas para países e segmentos de mercado bem definidos para turistas de elevado poder de compra, em vez de campanhas «massificadas».