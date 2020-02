Durante cinco semanas, campanha de recrutamento da DHM – Discovery Hotel Management terá uma carrinha a percorrer o país, a recrutar para as mais de 350 vagas disponíveis. Algarve é a primeira paragem da Atitude sobre Rodas.

A DHM – Discovery Hotel Management, marca de gestão de unidades hoteleiras criada no seio do Discovery Portugal Fund, lançou ontem, segunda-feira, dia 10 de fevereiro, a campanha de recrutamento nacional Atitude sobre Rodas.

Com o objetivo de captar, para as suas 18 unidades, os melhores talentos na indústria hoteleira, a DHM terá uma carrinha a percorrer Portugal Continental, de norte a sul, durante as próximas cinco semanas.

A equipa, composta por representantes das diferentes unidades hoteleiras e por um especialista em Recursos Humanos do grupo, terá a tarefa de encontrar os candidatos que poderão preencher as mais de 350 vagas disponíveis, para as áreas de food & beverage (F&B), housekeeping, front-office, back-office, SPA e manutenção.

DIA CIDADE LOCAL 10/fev Portimão Rua Direita (Rua das Loja) 11/fev Lagos Mercado Municipal de Lagos 12/fev Albufeira Largo da Câmara 13/fev Quarteira Mercado Municipal da Quarteira 14/fev Faro Junto ao Forum Algarve 15/fev Faro Baixa 16/fev Olhão Baixa – Junto ao Mercado 17/fev Tavira Baixa – Junto ao shopping 18/fev VRSA Pç. Marquês de Pombal 20/fev Sines Centro Histórico de Sines 21/fev Santiago do Cacém Rua do Parque 22/fev Évora Pç. do Giraldo 23/fev Estremoz Rossio Marquês de Pombal 24/fev Setúbal Avenida Luísa Todi – Junto ao Alegro 26/mar Leiria Pç. Rodrigues Lobo 27/mar Coimbra Rua Ferreira Borges 28/mar Lousã Praceta Sá Carneiro 03/mar Marco de Canaveses Av. Dr. Francisco Sá Carneiro 04/mar Penafiel Junto ao Santuário Sameiro 05/mar Vila do Conde Escola Superior de Hotelaria e Turismo 06/mar Porto Av. Dos Aliados 07/mar Porto Av. Da Boavista 11/mar Lisboa Parque das Nações 12/mar Lisboa Parque das Nações 13/mar Lisboa Parque das Nações 14/mar Lisboa Parque das Nações

Do pacote salarial para as posições anunciadas fazem parte benefícios como presença de médicos nas unidades hoteleiras, seguro de saúde, alojamento, transporte, férias no dia de aniversário e dois dias extra ou, ainda, baby kits para novos pais.

Para aliciar potenciais interessados, durante esta campanha, a DHM irá oferecer um presente com diferentes produtos locais a todos os que efetuarem as suas candidaturas na carrinha ou mediante entrega de CV.

Mara Leitão, Diretora de Recursos Humanos na DHM, refere que «esta campanha, para além de nos permitir chegar às pessoas de uma forma muito dinâmica e próxima, ajuda-nos a espalhar o ADN da Discovery Hotel Management – um grupo jovem e disruptivo, composto por pessoas que partilham a mesma atitude e vontade em oferecer a melhor experiência aos nossos clientes. Foi precisamente esse o mote que deu o nome à campanha Atitude sobre Rodas».

A responsável acrescenta ainda que «existe uma grande necessidade em recrutar para as nossas diversas unidades hoteleiras, especialmente num período de crescimento e em que há uma clara falta de recursos humanos neste sector».

Por isso, «temos mecanismos que não só nos permitem atrair ativos, como nos ajudam a retê-los. Contamos com programas contínuos de formação interna, desenvolvidos também a pensar em pessoas sem experiência profissional, bem como a possibilidade de se candidatarem a vagas noutras geografias, como o arquipélago dos Açores, e de crescerem profissionalmente, dentro do grup».

A carrinha da DHM está estacionada, até ao final do dia de hoje, junto ao Mercado Municipal de Lagos, seguindo caminho para outras cidades algarvias nos próximos sete dias. A partir de dia 20 de fevereiro, percorrerá o Alentejo, seguindo-se então as regiões centro e norte. A viagem terminará em Lisboa, onde a carrinha estará por ocasião da Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL), entre os dias 11 e 14 de março.

O portefólio de 18 unidades hoteleiras da DHM divide-se em quatro categorias: Design Collection (Azor Hotel, Furnas Boutique Hotel, Praia Verde Boutique Hotel, Vila Monte Farm House, Villa C Boutique Hotel, Santiago Hotel Cooking & Natures, Douro 41 Hotel & Spa, Palácio da Lousã Boutique Hotel e Évora Farm Hotel – novo), Hotels & Resorts (Monte Real Hotel Termas & Spa, Montado Hotel & Golf Resort, Eden Resort, The Patio Suite Hotel e Monchique Resort & Spa), Villas & Apartments (The Crest, Laguna Resort e Vale da Ribeira Residences) e Branded Hotels (Ramada by Wyndham Lisbon).

Todas estas unidades terão vagas em aberto durante a campanha Atitude sobre Rodas.