Associações sensibilizam jovens de Lagos a desconfinar em segurança

Objetivo é alertar para as medidas de segurança a ter nesta fase de pandemia.

A Associação Juvenil AGARRA de Lagos, em parceria com a Federação Nacional das Associações Juvenis (FNAJ), promovem, no dia 25 de julho, sábado, uma ação regional, de jovens para jovens, para sensibilizar para um desconfinamento em segurança.

Sob o slogan «O risco é real. Sê o herói deste verão!», a iniciativa, que conta com o apoio Câmara Municipal de Lagos e do Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ), arranca às 17 horas, na Praia de Porto de Mós, com ponto de encontro junto à concessão de apoio de praia Campinar.

Esta ação pretende alertar para as medidas de segurança a ter nesta fase de pandemia e comprometer os jovens no combate à COVID-19, posicionando-os como agentes de saúde pública. Contará com jovens voluntários oriundos de Lagos, da associação AGARRA, e de outros pontos do Algarve, através da FAJALg– Federação das Associações Juvenis do Algarve.

A iniciativa contará também com a presença do Secretário de Estado das Pescas e Coordenador da resposta à COVID-19 no Algarve, José Apolinário, do presidente da Câmara Municipal de Lagos, Hugo Pereira, do presidente do IPDJ, Vitor Pataco, do diretor Regional do Algarve do IPDJ, Custódio Moreno, do presidente da Federação das Associações Juvenis, Tiago Rego, e do presidente da Associação Juvenil AGARRA, Diogo Rodrigues.

A atividade de sensibilização surge no âmbito da campanha «Desconfinar Jovem – A Tua Causa», que visa promover as associações juvenis como espaços seguros para atividades recreativas, culturais e desportivas neste contexto de pandemia, assim como ajudar os mais novos a voltar às rotinas com total segurança.

A campanha envolve também uma ação digital com a partilha de boas práticas e um manual de recomendações para reabertura dos espaços associativos, lançado recentemente em parceria com a Escola Nacional de Saúde Pública da Universidade Nova de Lisboa.