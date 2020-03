Associação Vicentina abre candidaturas ao programa ADERE 2020

Programa de apoio ao desenvolvimento rural.

A Vicentina – Associação para o Desenvolvimento do Sudoeste, sita em Bensafrim, na qualidade de entidade gestora do Grupo de Ação Local ADERE 2020, abriu um novo período de candidaturas, entre 23 de março e 1 de junho de 2020, ao abrigo da medida 10.2. do Programa de Desenvolvimento Rural 2014/2020 – PDR 2020, nomeadamente:

10.2.1.1 – Regime Simplificado de Investimento nas Explorações Agrícolas

10.2.1.2 – Pequenos Investimentos na Transformação e Comercialização 10.2.1.3 – Diversificação de Atividades nas Explorações Agrícolas

10.2.1.4 – Cadeias Curtas

10.2.1.4 – Mercados Locais

A Associação Vicentina «está solidariamente empenhada em contribuir para a recuperação da atividade económica do país, especificamente na sua área de intervenção».

Nesse sentido, tendo à sua disposição a possibilidade de abertura de novas candidaturas, decidiu «pela abertura de novos avisos, para todos aqueles que, sabendo que não podemos parar, achem oportuno pensar no futuro, beneficiando de apoios para os seus investimentos».

Para mais informações pode ser consultada a página do GAL ADERE 2020 ou a página do PDR2020, assim como a Associação Vicentina, para informação geral ou marcação de atendimentos por telefone ou via eletrónica, através do telefone 282 680 120 ou por correio eletrónico.