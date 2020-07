Associação Inter-Vivos regressa ao futsal sénior 10 anos depois

Equipa do concelho de Alcoutim volta a competir no escalão sénior e mantém aposta na formação.

Após 10 anos de interregno, a Associação Inter-Vivos prepara uma equipa de futsal sénior para o regresso à época 2020/2021, dando ainda continuidade aos escalões de formação, competindo com a equipa de Benjamins e Juvenis.

O retorno do escalão de sénior acontece «pelo desejo da direção em ter uma equipa de futsal sénior no clube» e porque «temos de ter uma sequência natural para os nossos escalões de formação», justifica o presidente da direção, André Martins.

Para o dirigente, o novo projeto «assenta basicamente na formação, é a ela que o clube dará especial atenção e, já na próxima época, pelo menos, quatro jogadores do escalão júnior vão integrá-la». André Martins afirma que «a equipa sénior terá maior ou menor qualidade consoante a qualidade da formação que formos capazes de fazer».

O plantel para 2020/2021 será composto por uma «mescla» de jogadores vindos da formação e «jogadores da terra». A Associação Inter-Vivos é um clube «que está prestigiado no futsal», porque apesar das condicionantes «de um orçamento limitado, de uma localização que obriga a grandes deslocações e da limitação de um território com poucos jovens para formar, tem conquistado muitos títulos nos vários escalões e com eles prestigiado a aldeia de Martim Longo e a região».

O apoio financeiro protocolado com a Câmara de Alcoutim, a quotização dos sócios e as empresas que patrocinam este desporto constituem as principais fontes de receita do clube. Além do futsal, os Inter-Vivos apadrinham ainda as modalidades de atletismo, motociclismo e pesca, havendo o objetivo de «continuar a criar mais secções na Associação, proporcionando aos jovens do concelho mais hipóteses de prática desportiva».

Para o futuro, a linha orientadora está traçada: «Pretendemos ter uma boa oferta para que os jovens do concelho possam praticar desporto, trabalhar com qualidade na formação e, como consequência, ter boas equipas, e não nos pormos com metas irrealizáveis ou difíceis de atingir. Vamos passo a passo, sem queimar etapas», sintetiza o presidente da Associação.