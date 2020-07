Associação de Tiro promove Troféu Coronel Maçanita em Portimão

Competição está inscrita no calendário de provas da Federação Portuguesa de Tiro.

A Associação de Tiro de Portugal (ATP) promove no sábado, dia 18 de julho, na sua sede, em Portimão, mais a 7ª edição do Troféu Coronel Maçanita.

Esta competição é uma prova de Tiro Desportivo inscrita no calendário de provas da Federação Portuguesa de Tiro, abrangendo as categorias P10, C10 e CCART.

Tratando-se de uma prova aberta, a ATP espera «contar com a participação dos seus associados e de outros atiradores nacionais e estrangeiros inscritos nas respetivas federações de tiro, em representação dos seus Clubes».

O Torneio da cidade de Portimão tem por objetivos e finalidade «incentivar a prática do Tiro Desportivo, através da divulgação do tiro de precisão, «promover o intercâmbio desportivo regional, nacional e internacional e contribuir para a promoção e divulgação turística da região do Algarve, em particular do concelho de Portimão, como destino para os praticantes desta modalidade».