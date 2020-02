Associação de Municípios da Rota da Estrada Nacional 2 reúne em Faro

Município de Faro recebe hoje, quinta-feira, dia 20, no salão nobre da autarquia, uma reunião da Assembleia Geral (AG) da Associação de Municípios da Rota da Estrada Nacional 2 (AMREN2).

Constituída a 5 de novembro de 2016, a AMREN2 é composta atualmente por 33 dos 35 municípios – entre os quais Faro – atravessados pela EN2.

Entre outros assuntos, a ordem de trabalhos da AG da AMREN2 prevê a discussão das comemorações dos 75 anos de inscrição da N2 no Plano Rodoviário Português, ou a representação da Rota da EN2 com um stand na BTL 2020, a maior plataforma de contactos em Portugal relacionada com turismo e que recebe anualmente mais de 70 mil pessoas.

Depois de, em 2019, o stand dedicado a esta rota ter sido distinguido pela organização com uma de cinco menções honrosas, a AMREN2 prepara um stand para a edição de 2020 com 90 metros quadrados de área e sob o tema «Património na Estrada Nacional 2».

Para além da agenda de trabalhos prevista, o município de Faro vai ainda proporcionar um passeio de barco pela Ria Formosa aos participantes, para que estes possam experienciar a beleza única das ilhas barreira, que se constituem como uma das 7 Maravilhas de Portugal.

O principal objetivo desta associação passa pelo desenvolvimento turístico e a promoção económica e cultural dos concelhos que fazem parte da estrada mais longa da Europa e da terceira estrada mais extensa do Mundo (a seguir à rota 66 dos Estados Unidos e à Rota 40 da Argentina).

Esta rota única liga o país em toda a sua longitude, com uma extensão de 739,260 quilómetros, de Chaves a Faro, contando com «um potencial inquestionável enquanto produto turístico, motivando assim os municípios ligados por esta rota a desenvolver ações conjuntas e enquadradas de organização e promoção dos recursos locais, de património edificado, paisagístico, imaterial, gastronómico, histórico e cultural».

Com o intuito de registar e identificar o turista da Rota da EN2, a AMREN2 criou o Passaporte da Rota da Estrada Nacional 2. Este documento conta com identificação dos 35 municípios atravessados por esta mítica estrada, podendo ser carimbado em todos os concelhos, possibilitando ao utilizador a descoberta de várias experiências ao longo da rota e recordar a realização desta jornada após a sua conclusão.

Faro é o ponto de chegada desta rota turística, e tem sido um município parceiro de diversas ações de promoção como a distribuição gratuita de Passaportes e Guias da Rota da EN2 no Museu Municipal de Faro, na receção do edifício dos Paços do Concelho e no Posto de Turismo de Faro.

Simultaneamente, o município também se tem associado à promoção deste produto turístico em eventos como a Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL), a Feira Ibérica de Turismo da Guarda ou no acolhimento a viajantes que iniciam ou terminam a sua viagem pela EN2 em Faro.