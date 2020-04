Associação de Futebol do Algarve entrega material nos hospitais da região

FPF juntou-se à medida para ajudar na proteção da linha da frente no combate à COVID-19.

A Associação de Futebol do Algarve (AFA) e a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) fizeram chegar, às unidades de Faro e de Portimão do Centro Hospitalar Universitário do Algarve, material de proteção individual para os profissionais de saúde, com o objetivo de minimizar o impacto da pandemia de COVID-19.

Cada Hospital recebeu, durante a manhã desta terça-feira, 200 máscaras, 100 luvas, 100 toucas e 100 cobre sapatos.

A direção da AFA sublinhou que «toda a ajuda é pouca neste momento mas é com enorme satisfação que esperamos que este material possa, de alguma forma, fazer a diferença nas condições de tratamento dos doentes. É imperativo apoiar quem está na linha da frente, a quem aproveitamos para endereçar o nosso profundo agradecimento».