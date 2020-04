Associação algarvia combate pandemia com conteúdos pedagógicos

Associação Ensinar a Sorrir quer ajudar famílias a superar o distanciamento social.

A associação algarvia Ensinar a Sorrir disponibilizou, de forma gratuita, o acesso a conteúdos digitais lúdico-educativos e de animação para as crianças e as famílias durante o período de suspensão das aulas devido ao novo Coronavírus.

«Com o encerramento das escolas, milhares de crianças passam invariavelmente mais tempo com os encarregados de educação. Estes muitas vezes não se sentem capazes para transmitir o conhecimento apreendido no dia-a-dia com os seus professores», explica a associação.

É essa a ajuda que a Ensinar a Sorrir, uma associação algarvia que desenvolve projetos educativos em diferentes níveis, principalmente Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC) e Componente de Apoio à Família (CAF) em vários concelhos do distrito, pretende dar a todos os seus alunos, respetivas famílias e a toda a comunidade educativa em geral.

O objectivo desta associação «é dar continuidade ao trabalho até agora realizado. Importa manter o ânimo e evitar que os alunos percam competências adquiridas este ano letivo através de plataformas online como as principais redes sociais».

«É importante manter as crianças ativas e com rotinas pelo que são várias as sugestões diárias que professores de diferentes áreas como Música, Expressão Plástica, Ciências, Teatro, Inglês ou Atividade Física, oferecem às famílias. Todos este conteúdos digitais são de livre acesso», acrescenta a Ensinar a Sorrir.

Antevendo o prolongamento da quarentena e aguardando instruções do Ministério da Educação, a associação «começa também a preparar-se para a possibilidade de disponibilizar aulas e um acompanhamento mais personalizado através das redes sociais».