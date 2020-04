Assembleia Municipal de Faro comemora os 46 anos do 25 de abril

Pandemia impede comemorações presenciais, mas data será assinalada.

A Assembleia Municipal de Faro celebrará os 46 anos do 25 de abril, a marcante data que ofereceu ao país um dos mais fundamentais direitos, cativo até então: a Liberdade.

O confinamento social imposto pela pandemia obriga a que, este ano, a comemoração, mantendo a solenidade própria que lhe assiste, adquira um novo formato, em suporte digital.

Assim, decidiu a Assembleia Municipal de Faro, em articulação com a Comissão Permanente para Programação e Acompanhamento do 25A, que a Sessão Comemorativa desta data simbólica, será efetuada online, através da publicação de um vídeo, no site deste órgão e nas respetivas redes sociais – Facebook, Instagram e Twitter.

As intervenções dos diferentes representantes do Grupos Municipais, bem como do presidente da Câmara e do presidente da Assembleia Municipal e, ainda, do Coronel Vasco Lourenço, em representação dos capitães de abril, serão intercaladas com momentos culturais e musicais a cargo de Rui Baeta, Nelson Conceição e Afonso Dias.

Serão também disponibilizadas, online, mensagens em diversos formatos, de associações do concelho de Faro.

E «sendo esta data uma das maiores da história de Portugal, a Assembleia Municipal de Faro associa-se ao pedido efetuado pela Associação 25A para que se cante, às janelas de nossas casas, às 15h00 do próximo dia 25, o «Grândola, Vila Morena», um dos temas que serviu de mote para o início do movimento».

A Assembleia lembra que «não devemos, nunca, esquecer que o legado que nos foi concedido, pelo Movimento dos Capitães, trouxe-nos o Poder Local, que devemos continuar a efetivar, aprofundando a Democracia Local».

É intenção da Assembleia Municipal de Faro, «apesar de uma liberdade que presentemente se vive mais minguada, relembrar a todos os munícipes e para memória futura que a Liberdade deverá estar sempre presente na nossa vida, dela fazendo parte e alicerce de um futuro comum».