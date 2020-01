Aderita Silva realiza vários workshops de arte em Vale do Lobo

Inverno traz conceito diferente ao novo Artistic Space de Vale do Lobo, localizado no shopping do resort, pela mão de Aderita Silva.

A primeira estreia naquele espaço acontece já no próximo sábado, dia 18 de janeiro, com o tema «Café Mandala», no qual os participantes serão convidados a colorir mandalas e a desenvolver a sua criatividade.

Este evento insere-se numa série de workshops de arte que se repetem durante os próximos sábados, até 8 de fevereiro com a artista algarvia Aderita Silva, que nasceu em 1958 em Almancil.

A sua família mudou-se para Paris quando era muito nova, onde morou e estudou por mais de 30 anos.

A artista iniciou o seu desenvolvimento artístico na cidade das luzes, onde trabalhou na área de marketing, styling e desenvolvimento das artes.

A paixão pela pintura levou-a «a um novo mundo cheio de sensações e emoções». A arte abstrata revela-se na sua vida «como forma de expressão das suas emoções, numa busca constante pela estética e elegância. O uso de cores e a sua técnica no movimento do pincel ou paleta revelam a sua expressão emocional».

Aderita é também membra fundadora da PAS – Sociedade da Paz e Arte (Associação Internacional de Artistas) e realiza diferentes oficinas e aulas culturais que apelam ao sentido criativo de todas as gerações.

A carreira de sucesso da artista reflecte «o seu percurso internacional, e o seu estilo leva à criação de pinturas abstractas que demonstram o seu talento e as suas emoções, ao mesmo tempo que espelham a sua busca constante pela elegância».

O Artistic Space, em Vale do Lobo, «nasce da vontade em celebrar o talento e o trabalho artístico de muitos artistas locais, referência para um novo conceito de criação, lounge, partilha e de aprendizagem no resort em parceria com a Aderita, permitindo a todos os que queiram partilhar e experienciar da sua contagiante paixão pelas artes», explica fonte do resort em nota de imprensa.

O dia 25 de janeiro, o segundo sábado desta série de workshops, será dedicado a um «Workshop de Desenho», onde será possível explorar diferentes técnicas de desenho e desenvolver o lado criativo de cada participante.

Em fevereiro, acontecem mais dois workshops dedicados a temas diferentes: no primeiro sábado do mês, dia 1, acontece a «Dicas de Rabiscos» e depois, no dia 8, a atividade será dedicada às plantas com o tema «Arte botânica: criar um terrário de plantas».

A participação nos workshops tem um custo de 16 euros, sendo que os membros do resort beneficiam de um preço especial. As inscrições para estas experiências podem ser feitas online, através da página de eventos do resort.