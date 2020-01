Artesã Maria João Gomes reconhecida por São Brás de Alportel

O município de São Brás de Alportel entregou na terça-feira, 21 de janeiro, um voto de louvor à artesã Maria João Gomes, que foi um dos cinco mestres artesãs escolhidas a nível nacional para integrar o programa da RTP1 «O artesão», dando a conhecer o seu trabalho quotidiano em prol da valorização da arte tradicional da empreita de palma algarvia e dos recursos naturais do território.

Foi por curiosidade que Maria João Gomes deu os primeiros passos nesta arte que se tornou uma verdadeira paixão.

Com carta de artesã e criadora da marca «Palmas Douradas», em 2015, a artesã está atualmente instalada no Museu do Traje, local onde apresenta os seus trabalhos e realiza oficinas de artesanato, sendo uma embaixadora da palma algarvia no mundo.

Maria João Gomes tem aliás várias parcerias com designers portugueses e estrangeiros na área da alta-costura, bem como representações dos seus artigos em espaços conceituados de Portugal e de França. Exporta ainda os seus trabalhos para vários países.

A valorização e inovação de técnicas ancestrais associadas aos trabalhos em empreita de palma visam ainda sensibilizar para a utilização de produtos autóctones, ecológicos e impulsionadores de uma economia sustentável e duradoura.

Em 2019, Maria João Gomes participou no programa da RTP 1 «O artesão», transmitido a 26 de dezembro, tendo durante a sua participação ensinado todo o processo do trabalho com empreita a vários candidatos.

A sua participação e os seus ensinamentos contribuíram para o perpetuar desta arte tradicional através dos futuros artesãos escolhidos no programa.

Reconhecendo a dedicação, o trabalho e o mérito da artesã são-brasense, Maria João Gomes, o executivo municipal aprovou por unanimidade a atribuição do voto de louvor entregue esta terça-feira, 21 de janeiro, no Espaço Memória da Câmara Municipal de São Brás de Alportel.