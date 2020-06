ARS Algarve procura 42 enfermeiros para reforçar Centros de Saúde

Candidaturas podem ser feitas até ao dia 29 de junho.

Já estão abertas as candidaturas para o recrutamento de 42 enfermeiros para reforçar as equipas das diversas unidades de saúde dos três Agrupamentos de Centros de Saúde (Barlavento; Central e Sotavento) da Administração Regional de Saúde (ARS) do Algarve, ao abrigo das medidas excecionais relativas à pandemia da COVID-19.

O prazo para apresentação de candidaturas decorre até ao dia 29 de junho, segunda-feira, devendo os interessados formalizar as candidaturas através do preenchimento do formulário disponível no site institucional da ARS Algarve.

Para mais informações, deve ser consultado, aqui, o aviso de oferta pública de emprego para o recrutamento sob forma de contrato de trabalho a termo resolutivo certo, pelo prazo de quatro meses, ao abrigo do nº 3, do artigo 6º, do Decreto-Lei nº 10-A/2020 de 13 de março, alterado e republicado pelo Decreto-Lei nº22/2020 de 16 de maio e Despacho nº 6607/2020 de 4 de junho.