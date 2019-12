Arrancam os trabalhos para a navegabilidade entre Pomarão e Mértola

Decorreu no salão nobre da Câmara Municipal de Mértola, a primeira reunião de trabalho para o projeto da navegabilidade do Rio Guadiana no troço entre Pomarão e Mértola.

Após o acordo assinado, em novembro, entre o Ministério do Mar, a Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos (DGRM) e a Câmara Municipal de Mértola, esta reunião marca o início do processo que irá permitir a navegabilidade até à vila de Mértola.

Na reunião estiveram presentes representantes das Câmaras Municipais de Mértola, Alcoutim, Castro Marim e Vila Real de Santo António, da Agência Portuguesa do Ambiente, da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo, da DGRM, do Instituto Hidrográfico, do Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas e o adjunto do secretário de Estado das Pescas.

Recorde-se, desde final de novembro que é possível navegar em segurança no Guadiana até ao antigo porto mineiro do Pomarão.

Historicamente, o Guadiana foi uma das principais rotas de navegação do sul da Península, e por isso, desde o neolítico foi lugar privilegiado para a fixação de populações.

Mais recentemente, permitiu entre 1858 e 1965, o escoamento do minério proveniente das minas de São Domingos.

Com o fim da exploração mineira, e cessando a navegação comercial regular, a navegabilidade do rio perdeu importância, tendo deixado de ser efetuada a manutenção do canal, ocorrendo assim ao longo dos anos sedimentação e alteração dos fundos.

Não obstante, desde finais da década de 1980 que este rio, navegável até Mértola, tem vindo a constituir-se como um atrativo turístico, verificando-se um crescente aumento do tráfego de embarcações turísticas e de recreio e, consequentemente, das atividades marítimo-turísticas na região.

Todavia, não estando então reunidas as condições consideradas necessárias a uma navegação segura, a DGRM tem vindo, em conjunto com outros parceiros, a promover faseadamente o desassoreamento do canal navegável, assinalá-lo convenientemente e produzir a cartografia náutica correspondente.