Arranca fase final das obras na Rua Reitor Teixeira Guedes em Faro

Município já concluiu uma das intervenções e vai agora executar a fase final dos trabalhos.

O município de Faro anunciou a reabertura à circulação da Rua Reitor Teixeira Guedes, após edificação da nova rotunda ovalizada no cruzamento com a Avenida Dr. Júlio Almeida Carrapato e dos trabalhos de requalificação de todo o troço desde aí até ao cruzamento semaforizado com a Rua Ataíde de Oliveira.

Os melhoramentos iniciam-se agora no troço desde este cruzamento até à interseção com a Rua General Humberto Delgado, pelo que o trânsito ficará aí muito limitado.

Esta intervenção está incluída no plano municipal de recuperação da rede viária e do espaço público «Faro Requalifica 5», requalificando uma parte significativa desta artéria, também conhecida por estrada de Olhão, designadamente ao nível do tapete viário, da mobilidade pedonal, dos espaços verdes e da iluminação que passa a ser LED.

Recorde-se que a obra foi adjudicada em outubro último à empresa farense Rolear On, pelo montante global de 343147,33 euros, e dá continuidade à intervenção de melhoramento do troço nascente realizada em 2018.

Em face dos novos transtornos de obra, a municipalidade solicita «a compreensão dos automobilistas e transeuntes e recomenda a estrita observância da sinalética afixada e das indicações fornecidas no local».