Arquivo Histórico de Albufeira promove oficinas de verão

O Serviço Educativo do Arquivo Histórico do município de Albufeira preparou mais um conjunto de oficinas criativas com o objetivo de enriquecer o crescimento intelectual e artístico dos mais pequenos.

As Oficinas de Verão, a decorrerem no Arquivo Histórico, visam contribuir para fomentar o interesse das crianças entre os oito e os 12 anos, pelos assuntos históricos e memórias locais.

À segunda-feira há um atelier de Olaria e uma atividade que permite conhecer melhor o Arquivo Histórico, intitulada «Quiz no Arquivo: Aprendendo e Brincando». Às terças, os mais novos têm desenho com Urban Sketchers, «Riscando o Património», e ainda uma incursão pelos sons, através da atividade «Despertar as emoções através da música».

Já a escrita criativa homenageia o centenário do nascimento da poeta Sophia de Mello Breyner e preenche as quartas-feiras, pelo que à quinta-feira o dia é para o atelier de pintura e para explorar o Foral de Albufeira, que conta já com 515 anos de história.

Para o último dia da semana, os mais novos têm à disposição a Oficina de Revelação de Fotografia.

Todas as atividades irão decorrer em dois períodos distintos: de 29 de julho a 2 de agosto e de 5 a 9 de agosto.

Para mais informações e inscrições, os interessados devem contactar o Serviço Educativo do Arquivo Histórico através do email ([email protected]).

De realçar que todas as inscrições são gratuitas.