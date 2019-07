Aquashow recebe maratona de UNO com cartas resistentes à agua e prémios

Parque aquático vai ser palco de uma maratona de UNO, com dois dias de muito jogo, prémios, meet & greet com o youtuber RicFazeres e muita animação.

No fim de semana de 3 e 4 agosto, entre as 15 e as 18 horas, o famoso jogo de cartas UNO ruma ao Aquashow para deixar os «verdadeiros fanáticos saciados de diversão e entusiasmo».

Os visitantes do Aquashow vão ser desafiados a participar numa maratona de UNO, junto à grande piscina de ondas, onde integrados em grupos de seis pessoas podem jogar à vertente clássica da diversão, mas não só.

Para os mais destemidos há a possibilidade de jogar ao DOS, ao UNO H2O com cartas resistentes à água e cujo jogo acontecerá num ambiente «bem molhado», e ao UNO FLIP, com reviravoltas graças ao baralho de dupla face.

Numa corrida para ver quem fica sem cartas, «importa que os jogadores se divirtam entre amigos. Importante não esquecer de gritar UNO quando só existir uma carta na mão. Todos os vencedores vão sair da maratona com o seu jogo UNO favorito», esclarece a organização.

Haverá ainda um Meet & Greet com o youtuber português RicFazeres. Com mais de 700 mil subscritores e considerado um dos youtubers mais populares no gaming nacional, RicFazeres vai largar a cadeira e os ecrãs, «e provar que também é um pro no jogo de cartas UNO».

O youtuber marcará presença logo no arranque da maratona, no dia 3 de agosto, sábado, às 15h30.

