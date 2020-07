Aqualand também não abre este ano devido à COVID-19

Depois do Aquashow, foi a vez do Aqualand anunciar que as suas portas ficarão fechadas.

A administração do Parque Aquático Aqualand, localizado em Alcantarilha, informou ontem, segunda-feira, 6 de julho, ter tomado a decisão de manter o espaço encerrado durante a temporada 2020.

Em nota enviada à nossa redação, a administração do parque explica que «devido ao surto de COVID-19, não foi possível iniciar os habituais trabalhos de manutenção para dotar o parque com as normais condições de higiene e segurança, e de organizar e concluir as formações obrigatórias aos empregados dos diversos departamentos, entre outros procedimentos necessários ao normal e correto funcionamento».

«Como o calendário de funcionamento previsto tinha o encerramento desta temporada a 10 de setembro, também levámos em conta a certa redução de turistas na região e um período de abertura muito curto», acrescentou a mesma fonte.

Em jeito de conclusão, fica uma mensagem de esperança para o futuro: «esperamos regressar em 2021, com as novidades que já estavam previstas para este ano, e outras a que decerto nos dedicaremos para continuar a receber bem os nossos clientes».