APAL lança campanha de promoção de Albufeira no mercado espanhol

APAL procura «novas formas e oportunidades promocionais que possam constituir mais-valias para os seus associados e para o destino» Albufeira.

A APAL – Agência de Promoção de Albufeira, com o apoio da Câmara Municipal de Albufeira, lançou uma nova campanha de promoção da cidade junto do mercado espanhol, que vai decorrer nos meses de julho e agosto, com uma aposta bem vincada na região da Andaluzia, mais especificamente nas zonas urbanas de Sevilha e Huelva, que somam cerca de 2,5 milhões de habitantes no seu conjunto.

Sob o mote #RedescubreAlbufeira, o objetivo desta ação é reforçar o posicionamento de Albufeira naquele mercado, como destino que proporciona «praias, gastronomia, cultura, património, experiências, atividades únicas e excelentes condições de alojamento», aspetos que se somam «à proximidade e à segurança» apreciados por grande parte dos turistas que visitam a cidade albufeirense.

Esta campanha pretende ainda reforçar a notoriedade da marca Albufeira e do Algarve, gerando negócio para este verão. Hotéis, resorts, apartamentos, alojamentos locais, rent-a-car, golfe, atividades e experiências, congressos e incentivos, são alguns dos produtos turísticos que estarão representados.

Esta ação representa uma presença na imprensa local e regional, investimento nas redes sociais, publicidade em transportes públicos urbanos, mupis e outdoors.

E como, no atual contexto, também a Segurança e a Confiança são fatores de valorização por parte de quem procura passar os seus tempos de lazer, não é dissociado o facto de Albufeira contar atualmente com mais de 210 empresas com o selo «Clean & Safe».

«Com a atual situação vivida no mercado turístico», a APAL – Agência de Promoção de Albufeira «procura, assim, novas formas e oportunidades promocionais que possam constituir mais-valias para os seus associados e para o destino Albufeira. Refira-se que a Agência conta atualmente com cerca de 160 associados das mais diversas áreas».