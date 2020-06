Anunciados os vencedores da iniciativa «Lagos em casa com…humor»

Câmara Municipal de Lagos, em parceria com o Laboratório de Atividades Criativas (LAC), lançou no mês de abril a iniciativa «Lagos em casa com…humor», como forma de incentivar a criatividade e originalidade dos artistas locais e nacionais.

Com a situação de pandemia COVID-19 como tema central, os artistas foram desafiados a representar «os valores da união, e da capacidade de resiliência e coragem da comunidade lacobrigense».

Após reunião e análise do júri, constituído pela Vereadora da Cultura da Câmara Municipal de Lagos e por Jorge Pereira, em representação do LAC, e Mário Belém ,como artista convidado, «foram distinguidos os três trabalhos que, com criatividade e originalidade, melhor souberam interpretar o tema proposto».

«Lagos com Vida» de Nuno Alexandre Mendonça Abrantes

Todos os trabalhos que reuniram as condições expressas no regulamento serão agora divulgados no site e nas redes sociais, além do respetivo diploma de participação, a que os participantes na iniciativa terão direito. Os primeiros classificados receberão um prémio monetário (1º Prémio: 300 euros; 2º Prémio: 200 euros e 3º Prémio: 100€).

O 1º prémio coube a Sara Cristina Jesus da Glória, com um trabalho sob o título «Confinando» (desenho baseado em factos verídicos). No 2º lugar quedou-se Nuno Alexandre Mendonça Abrantes, com o seu trabalho «Lagos com Vida». A fechar o pódio, Camile Bobeau, que apresentou um trabalho titulado «Distanciamento Social».

«Distanciamento Social» de Camile Bobeau

A organização congratula-se «com a elevada participação neste concurso, que contou com artistas de vários locais do país, num total de 45 trabalhos».