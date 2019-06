António Costa debate alterações climáticas em Faro no sábado

O Partido Socialista (PS) deu início, no sábado, dia 15 de junho, a uma série de quatro convenções temáticas, que culminam com uma convenção nacional em julho, cujo objetivo é a construção do programa eleitoral para as legislativas, que o partido quer que seja participado por toda a sociedade civil.

Neste âmbito, António Costa, secretário-geral do PS estará em Faro, no sábado, dia 22 de junho, às 10 horas, na Biblioteca António Ramos Rosa, em Faro, para uma convenção temática dedicada ao tema das Alterações Climáticas.

Este é um dos dos quatro temas-chave que interessam aos socialistas, tal como a demografia, a sociedade digital e as desigualdades.