Animação em Armação de Pêra faz-se com sistema de som de linha

Eventos de rua foram cancelados.

O município de Silves instalou, na Avenida Beira-Mar de Armação de Pêra, um sistema de som de linha que entrará em funcionamento a partir do próximo dia 6 de julho e até ao final do mês de agosto, para «oferecer momentos de animação e, simultaneamente, de sensibilização a quem pretende usufruir dos encantos» da vila.

Este equipamento funcionará diariamente, das 11h00 às 15h00 e das 18h00 às 21h00, até ao final do mês de agosto, com a emissão de música portuguesa e, concomitantemente, com a difusão de mensagens de informação, recomendação e sensibilização para medidas de segurança individual e coletiva neste tempo de COVID-19.

Fruto da conjuntura atual, as iniciativas de animação de verão que anualmente são dinamizadas em Armação de Pêra foram canceladas. Neste contexto, o município de Silves tem vindo a preparar e a dinamizar diversas ações de âmbito pedagógico com a divulgação e sensibilização para os cuidados a ter nesta fase difícil de combate à propagação da pandemia e, simultaneamente, potenciar a fruição do património e dinamização da economia local, mas sempre na estrita observância das recomendações das autoridades sanitárias.

A autarquia convida, assim, «a uma visita às suas maravilhosas praias e aos encantos do concelho, que apresenta uma riqueza e diversidade quer ao nível do património histórico-cultural, quer no âmbito do comércio e gastronomia locais, sempre na observância das principais medidas de proteção pessoal e coletiva».