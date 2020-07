Animação de verão em Lagoa e Carvoeiro faz-se com espetáculos móveis

Artistas atuam junto a esplanadas e pelas ruas de Lagoa e Carvoeiro.

A União das Freguesias de Lagoa e Carvoeiro está a desenvolver, ao longo dos meses de julho e agosto, em colaboração com a associação Carvofestas, um programa de animação de verão em segurança.

Trata-se de uma iniciativa composta por um conjunto de espectáculos móveis, nas principais ruas de Lagoa e Carvoeiro, onde existe comércio local. Os artistas deslocam-se até essas zonas e atuam para as pessoas que se encontram a jantar ou a tomar o seu café ou uma bebida.

O programa, que é constituído por um total de 32 apontamentos musicais, tem como objetivos essenciais «levar alguma alegria aos lagoenses, carvoeirenses e visitantes, estimular a economia local e ajudar os comerciantes e os músicos da freguesia e do concelho».

Os eventos decorrem às sextas-feiras e sábados em Lagoa, entre as 21h00 e as 23h00, e em Carvoeiro, aos sábados, das 19h00 às 21h00, e domingos entre as 21h00 e as 23h00.

Já a decorrer, a iniciativa está, segundo a União das Freguesias de Lagoa e Carvoeiro, «a revelar-se um sucesso, tendo tido muito boa recetividade por parte da população e dos comerciantes locais».

O presidente desta autarquia, Joaquim João Paulo, diz que, «numa primeira fase, pensámos em realizar estes espetáculos em locais fixos, mas acabámos por concluir que, em termos de segurança, esta seria a melhor opção».

O autarca faz questão de garantir que «esta é uma programação que cumpre todas as recomendações da Direção-Geral da Saúde, é validada pela Delegada de Saúde local e acompanhada pela GNR», adiantando ainda que, para financiar a iniciativa, «iremos utilizar a verba que estava destinada à realização da Carvoeiro Beach Party, que este ano, devido aos condicionalismos impostos pela situação pandémica que vivemos, não se realiza».