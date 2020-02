Analita Alves dos Santos mostra em Faro «Como escrever mais e melhor»

Artista algarvia será anfitriã do workshop.

O Atelier CoWork, em Faro, será «palco», no sábado, 29 de fevereiro, das 15h00 às 19h00, da primeira formação presencial do ano da escritora algarvia Analita Alves dos Santos, que além de andar pelas escolas a criar «Super-heróis do Ambiente» com o primeiro título da sua coleção infantojuvenil «A Irmandade da Rocha», dedicada à preservação dos Oceanos, pretende também trazer para o Algarve e descentralizar as formações em torno da Escrita e dos Livros que ocorrem maioritariamente em Lisboa.

O programa do workshop «Como escrever mais e melhor» inclui temas como a importância da comunicação escrita, o mindset do escritor, como desbloquear a criatividade e a inspiração, como planear para escrever, webwriting e Biblioterapia.

Esta é uma aula direcionada para o público em geral e para profissionais que pretendam conhecer técnicas e ferramentas para escrever mais e melhor (no mundo digital e não só), a título pessoal ou profissional, e para quem gostaria de um dia escrever um livro e pretende começar já a desenvolver hábitos de desbloqueio da criatividade e de planificação da sua escrita.

«Como escrever mais e melhor» é a sua primeira oficina do ano, estando previstas «para breve, outras formações em torno da temática da escrita e da publicação de livros».

Para participar nesta formação é necessário somente ter mais de dezoito anos e gosto e vontade de escrever. De modo a manter um elevado nível de partilhas e networking durante as quatro horas de formação, o número de inscrições é limitado, podendo as mesmas ser feitas por e-mail.