Ana Dias volta a apadrinhar 2ª Corrida Entre Pontes em Tavira

A segunda edição da Corrida Entre Pontes, que integra a Semana da Juventude do município de Tavira está marcada para domingo, dia 22 de setembro, às 10 horas, na cidade do Gilão.

O evento é uma organização da Tugas On Tour Associação Desportiva, clube desportivo tavirense, e conta com o apoio da Câmara Municipal de Tavira, União das Freguesias de Tavira e da Associação de Atletismo do Algarve.

«Esta atrativa corrida terá lugar na cinematográfica e lindíssima cidade de Tavira, de uma riqueza patrimonial impar, Comunidade representativa de Portugal junto da UNESCO para a Dieta mediterrânica – Património Cultural Imaterial da Humanidade», segundo explica Carlos Nascimento, da organização.

Com partida e chegada ao coração da cidade, o percurso conduzirá os participantes pelas margens do Rio Gilão, passando na Ribeira da Assêca pela Ponte de São Domingos e Rio Gilão pela Ponte Romana, com uma distância total aproximada de 10 quilómetros.

Além desta prova, a organização prevê também uma Marcha Familiar Solidária de 7,5 quilómetros, na qual poderão participar atletas de todas as idades.

A receita, no valor de 2 euros, para todas as inscrições da Marcha Familiar Solidária, reverterá a favor do Agrupamento 100 de Tavira do Corpo Nacional de Escutas.

A ex-atleta Olímpica Ana Dias é pelo segundo ano a Madrinha a qual também vai participar na prova dos 10 quilómetros.

Ana Dias foi uma das melhores fundistas portuguesas e umas das atletas mais vezes internacional como sénior (56).

Participou em quatro Jogos Olímpicos, cinco Campeonatos do Mundo, quatro Campeonatos da Europa e 12 Campeonatos do Mundo de Corta-Mato.

A 2ª Corrida Entre Pontes (Ponte S. Domingos da Assêca e Ponte Romana) terá o seguinte percurso terá partida na Rua da Liberdade (junto à Câmara Municipal de Tavira).

Passará pela Praça da República, Rua dos Pelames, Rua Chefe António Afonso, E.M. 514-2, Ponte S. Domingos da Assêca, EN. 397, Rua João Vaz Corte Real, Rua 5 de Outubro, Ponte Romana, Praça da República, e Rua da Liberdade até à meta instalada na zona de partida.

Haverá abastecimentos líquidos aos 5 e aos 10 quilómetros.

A Marcha Familiar Solidária de 7,5 quilómetros terá a particularidade de passar pelo Centro Histórico das duas margens da cidade.

O percurso passará pela Rua da Liberdade, Praça da Republica, Rua Gonçalo Velho, Largo Abu-Otmane, Frente Igreja de Santa Maria, Calçada Dona Ana, Travessa dos Pelames, Rua dos Pelames, Ponte Santiago, Escadinhas do Alto de Sant´Ana, Largo Santana, Calçada Santana, Rua Borda D´Agua da Assêca, Ponte Romana, Rua Dr. José Padinha, frente Mercado, Municipal, Salinas, Caminho dos Pombais, Estrada de Santa Luzia, Rua Dr. Fausto Cansado, Rua tenente Couto, e, por fim, Rua da Liberdade.

Nesta vertente, haverá abastecimentos líquidos aos 5 quilómetros.

O evento contemplará, ainda, espaços de convívio, saúde e nutrição, música e assim como áreas comerciais e promocionais.

«A correr ou a caminhar, descobrir Tavira através desta Corrida Entre Pontes, é preservar a história da cidade, de forma sustentável, e promover um estilo de vida saudável», conclui Carlos Nascimento da Tugas On Tour Associação Desportiva.

As inscrições podem ser feitas aqui.

Na véspera do evento, dia 21 de setembro, a organização propõe um evento aberto à comunidade, no Mercado da Ribeira, entre as 15 e as 18 horas.

Trata-se mais uma «Conversa informal sobre corrida» com a presença de ortopedistas, fisioterapeutas, nutricionistas, professores de Educação Física e a madrinha da prova, Ana Dias.

A participação é livre.