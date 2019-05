Ana Dias e Jorge Pina encerram 10ª edição dos Jogos de Quelfes

A Cerimónia de Encerramento da 10ª Edição dos Jogos de Quelfes, o maior e mais emblemático dos eventos de promoção do Olimpismo, cujo mote é «Celebrar o Olimpismo valorizando o Ser Humano» que terá lugar na Direção Regional do Algarve do IPDJ, em Faro, na sexta-feira, dia 24 de maio.

Neste dia a Direção Regional do Algarve irá transformar-se «num estádio Olímpico», onde os clubes e associações desportivas do Algarve irão promover as suas modalidades junto de cerca de 200 potenciais atletas, alunos dos 3º e 4º anos de escolaridade, vindos de todo o Algarve e 50 de Ayamonte, em Espanha.

Para o efeito irão ser montadas oito estações desportivas como por ex. Andebol, Boxe, Ciclismo, Golfe, entre outras, em todo o edifício e zona envolvente, proporcionando uma manhã desportiva aos jovens atletas, a qual terá início às 10 horas.

Às 11 horas, os padrinhos e as entidades oficiais fazem uma visita aos espaços desportivos e contactam com os atletas e treinadores.

Pelas 11h30 terá início a Cerimónia de Encerramento dos Jogos no auditório do IPDJ com muita música, dança, homenagem aos atletas olímpicos e intervenções oficiais.

A cerimónia termina com o apagar da chama olímpica e será apadrinhada por dois grandes atletas, Ana Dias e Jorge Pina. Ana Dias começou a correr pela Casa do Povo da Conceição de Faro.

Passou pelo Sporting, clube que representou durante dez épocas, depois competiu pela Casa do Benfica em Faro e pelo Grupo Desportivo Areias de S. João, tendo participado em quatro Jogos Olímpicos.

Jorge Pina, antigo pugilista que devido a uma fatalidade perdeu a visão e se tornou atleta paralímpico onde já conta com várias presenças em campeonatos da Europa e do mundo como maratonista, fundou a Associação Jorge Pina onde aplica o seu conhecimento e entusiasmo pela vida junto de jovens que querem superar-se e nele podem encontrar apoio moral, mas, sobretudo, um modelo de vida inspirador.

Esta grande festa do Desporto contará ainda com a participação do anfitrião, o diretor regional do Algarve do IPDJ, Custódio Moreno, do mentor dos Jogos de Quelfes, Gustavo Marcos, do +residente do Comité Olímpico de Portugal, José Manuel Constantino, e do presidente do IPDJ, Vítor Pataco, bem como de autarcas e de inúmeros responsáveis regionais das diferentes modalidades desportivas.