Ameixial e Salir vão ter novos parques para autocaravanas

Ameixial e Salir vão ter novo parque para autocaravanismo, uma aposta da Câmara Municipal de Loulé naquelas freguesias do interior.

Considerando a tendência crescente do autocaravanismo enquanto segmento da atividade turística, a Câmara Municipal de Loulé vai apostar na criação de duas áreas de serviços para autocaravanas (ASA) no interior do concelho, nas freguesias do Ameixial e de Salir.

Os projetos já foram aprovados e os concursos lançados, e o investimento será de 315 mil euros (acrescidos de IVA).

No caso do Ameixial, aldeia da Serra do Caldeirão, a ASA comportará 102 lugares para autocaravanas, uma estação de serviço e zona de lazer com 1500 metros quadrados (m2), equipada com diverso mobiliário para o efeito, mesas e bancos para piquenique e fogareiros em alvenaria.

O espaço será complementado com o campo de futebol de 5 já existente e os respetivos balneários.

Serão 1700m2 de prado rústico de sequeiro onde ficará inserido este equipamento para quem quiser desfrutar do ar puro e das belezas naturais desta localidade.

O projeto de Salir contempla 35 lotes de estacionamento tipo para caravanas, uma estação de serviço dupla, edifício de apoio/receção, estacionamento exterior para 19 viaturas ligeiras e três lugares para viaturas pesadas e ainda estacionamento para bicicletas. Também a área de lazer contará com mobiliário adaptado à fruição do espaço por parte dos autocaravanistas.

«Estes equipamentos irão contribuir para a promoção e desenvolvimento económico do interior, pois oferecem as condições ideais para a prática do turismo da natureza ao longo de todo o ano», sublinha o presidente da Câmara Municipal de Loulé, Vítor Aleixo.