Ambifaro recebe certificação de sistema de gestão de qualidade

APCER (Associação Portuguesa de Certificação) atribuiu certificação de acordo com os princípios da norma internacional NP EN ISO 9001-2015, relativos aos serviços prestados pela Ambifaro – Gestão de Equipamentos Municipais.

A Câmara Municipal de Faro informou que a Ambifaro – Gestão de Equipamentos Municipais, E.M., recebeu a certificação pelo Sistema de Gestão de Qualidade dos seus serviços, de acordo com os princípios da norma internacional NP EN ISO 9001-2015.

Esta distinção, atribuída pela APCER – Associação Portuguesa de Certificação, certifica o Sistema de Gestão de Qualidade implementado na gestão do mercado municipal de Faro; a gestão, exploração e fiscalização das zonas de estacionamento de duração limitada no município de Faro e a gestão e organização de eventos de promoção e dinamização do concelho, a desenvolver nas instalações do mercado municipal de Faro e em locais temporários, localizados no concelho de Faro.

O município de Faro «saúda este reconhecimento, que representa o compromisso com a qualidade em todos os serviços que a Ambifaro presta, em prol dos farenses, e em linha com as melhores práticas internacionais».