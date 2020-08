AMAL «faz-se ouvir» nas rádios locais para prevenir incêndios

Brigada de Sapadores da AMAL também está no terreno.

A AMAL – Comunidade Intermunicipal do Algarve lançou uma campanha de prevenção de incêndios. Os spots estão a ser transmitidos em rádios da região, com informação útil dirigida à população.

O objetivo desta ação é a sensibilização para evitar comportamentos de risco que podem ter consequências graves nas florestas e vidas humanas.

Além da campanha, a AMAL tem também no terreno a Brigada de Sapadores. São três equipas que trabalham pela defesa das florestas e do meio rural, tendo já sido chamadas para apoiar no combate a incêndios no Algarve.

A Brigada de Sapadores da AMAL funciona desde 2019, sendo financiada pelo Fundo Florestal Permanente.