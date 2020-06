Alunos do ISMAT expõem futuro da Academia de Música de Portimão

Alunos do Mestrado Integrado em Arquitetura.

Os alunos do terceiro ano do Mestrado Integrado em Arquitetura do ISMAT – Instituto Superior Manuel Teixeira Gomes vão expor, entre os dias 15 de junho, a partir das 18h00, e 15 de julho, na Alameda de Portimão, os projetos que desenvolveram para as futuras instalações da Academia de Música de Portimão que promove a reabilitação da antiga Escola Secundária D. Martinho de Castelo Branco.

As propostas surgiram após convite do Grupo Coral Adágio e tiveram a orientação do Professor Doutor Luis Durão.

Nesta exposição, podem ser encontrados os trabalhos desenvolvidos pelos alunos André Cabrita, Dércio Gonçalves, David Matos, Luca Hontãu, Monica Miguel e Pedro Martins.

O diretor da Associação do Grupo Coral Adágio, professor António Alferes Pereira, refere que «há mais de 30 anos que esta associação tem sido uma presença constante na cultura musical na cidade de Portimão. Em novembro de 2018, o Grupo Coral Adágio reafirmou essa presença de forma bastante relevante ao abrir a Academia de Música de Portimão. Já são cerca de 230 alunos e mais de 30 professores e as perspetivas são bastante promissoras».

O responsável prossegue, afirmando que «virados para a Europa através do Programa ERASMUS+ e com perspetivas da abertura de novos cursos já no próximo ano letivo, temos mostrado um dinamismo que merece a atenção de todos. Para que possamos continuar a servir a nossa cidade – e a nossa região – a Academia de Música de Portimão necessita de instalações definitivas e facilitadoras da abertura de novas áreas da música. Criando sinergias com instituições da nossa cidade, estamos a trabalhar com alunos de Arquitectura do ISMAT no sentido de criar anteprojetos que sirvam os interesses dos alunos e devolvam à cidade um equipamento que dignifique uma já longa história educativa e social».