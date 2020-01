Alunos de design do ISMAT criam nova marca para a Freguesia de Alvor

Projeto nasce de uma parceria entre a Junta de Freguesia de Alvor e a Licenciatura de Design de Comunicação do Instituto Superior Manuel Teixeira Gomes (ISMAT), de Portimão.

A Junta de Freguesia de Alvor desafiou o Instituto Superior Manuel Teixeira Gomes (ISMAT) através da Licenciatura de Design de Comunicação a desenvolver um projeto para a criação de uma nova marca para a Vila de Alvor.

Sendo a área de design potenciadora de diferentes soluções criativas que podem responder de uma forma integrada a desafios mais centrados nas pessoas, nas experiências e nos serviços foi identificado a necessidade de não só pensar-se na marca Alvor, mas também na experiência/vivência do território Alvor.

Desta forma, articulando o trabalho já desenvolvido pelo A-LAB (Laboratório de Arquitetura – Alvor) em conjunto com a Junta de Freguesia, os alunos de design irão imergir no território para uma semana intensiva de projeto, onde irão aplicar um processo criativo em co-participação para identificar o ADN da marca Alvor.

A iniciativa intitulada D-PROJECT- MARCA ALVOR irá decorrer de 20 a 24 de janeiro de 2020, entre as 15 e as 23 horas nas instalações da Junta de Freguesia de Alvor onde os alunos irão implementar o processo de Design Participativo, interagindo com a comunidade para a identificação dos principais ativos materiais e imateriais do território de Alvor.

Durante esta semana será natural encontrar os alunos de Design do ISMAT que terão estímulos de diálogo e muita vontade de «ouvir ativamente os cidadãos».

Para isso irão percorrer algumas zonas da Vila para conhecer a comunidade, a sua história, o dia a dia, os contextos, entre outros aspetos.

No dia 24 de janeiro, os estudantes terão de apresentar a sua ideia criativa e holística para a marca Alvor, perante um júri representativo da vila e do município.

O projeto vencedor será apresentado no mês de março, no âmbito do aniversário da Vila e onde será entregue o prémio ao grupo de alunos responsáveis pela proposta vencedora.

Este projeto conta com a participação de todos, porque a marca Alvor é «de e para as pessoas de Alvor e para quem lá passa e quer voltar», informa a autarquia de Portimõa.