Alunos da UAlg ensinam bairros de Faro a prevenir a COVID-19

Foram entregues materiais de prevenção, cabazes de fruta e desenhos para as crianças.

O município de Faro associou-se ao projeto «COVIDALGARVE», desenvolvido por estudantes do Mestrado Integrado em Medicina da Universidade do Algarve (UAlg), que visa ajudar a sensibilizar a população mais vulnerável para os cuidados a ter durante estes tempos de pandemia.

A equipa responsável por este projeto começou por visitar, no dia 30 de abril, a zona do Cerro do Bruxo e, na quarta feira, dia 6 de maio, o bairro de emergência Horta da Areia, tendo sensibilizado as famílias lá residentes para questões tão importantes como proceder à correta à lavagem e desinfeção das mãos e reforçado a explicação sobre as várias medidas de etiqueta respiratória a ser utilizadas.

Foram ainda distribuídos às famílias, previamente sinalizadas pela autarquia, gel desinfetante para as mãos, cabazes de fruta previamente angariados, informação sobre a correta lavagem das mãos e ainda desenhos para colorir destinados às crianças.

Este projeto resulta do empenho de um grupo de 15 estudantes do 5º ano do Mestrado Integrado em Medicina da UAlg, que face à situação de pandemia que vivemos, propôs à autarquia farense a aplicação deste projeto como forma de chegar às franjas mais vulneráveis da população do concelho.

A Câmara Municipal de Faro associou-se «prontamente a este projeto e disponibilizou o apoio logístico para o levar a cabo, através da cedência de uma viatura e de produto desinfetante». Nas próximas semanas, as ações irão prosseguir noutras comunidades do concelho.