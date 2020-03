Aluno da EHTA vence competição nacional de baristas interescolas

Tem apenas 19 anos, nasceu e vive em Almodôvar e estuda na Escola de Hotelaria e Turismo do Algarve. Roberto Sousa foi o vencedor da competição de Barista na 15ª edição do Concurso InterEscolas, uma competição destinada aos alunos da rede de escolas do Turismo de Portugal e de outras escolas profissionais do país.

Com 200 participantes e 12 categorias em concurso, o jovem aluno de Gestão de Restauração e Bebidas 2º semestre destacou-se pela paixão que demonstrou nas provas realizadas em Viana do Castelo, no final de fevereiro.

Para Roberto, há uma vida inteira dentro de uma chávena de café: «Beber um café é muito mais do que beber e seguir viagem. O café pode juntar pessoas, dar-lhes vida. Para mim, tirar o café perfeito é uma alma que se entrega ao cliente. Passar esta alma é aquilo que qualquer barista deveria transmitir».

A paixão de Roberto Sousa começou bem cedo, quando se aventurou a explorar o mundo, sem medo de abraçar trabalhos desconhecidos. «Descobri o barismo quando tinha apenas 16 anos e arrisquei ir para a Alemanha trabalhar. O meu patrão era barista e ganhei o gosto simplesmente a observá-lo», diz.

Com a vitória no concurso InterEscolas o aluno da EHTA irá representar Portugal na categoria Barista nos Encontros Europeus da Associação Europeia de Escolas de Hotelaria e Turismo (AEHT) que este ano se irão realizar em Aveiro, no mês de novembro.

Para quem quer aprofundar conhecimentos e fazer carreira nesta área, o prémio atribuído ao aluno da Escola de Hotelaria e Turismo do Algarve não poderia ser melhor: Formação Barista na Academia By Nestlé.