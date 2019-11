Alunas de Olhão foram à Grécia mostrar estudo sobre a Ria Formosa

Decorreu de 29 de setembro a 5 de outubro a terceira mobilidade de alunos do Agrupamento de Escolas Dr. Francisco Fernandes Lopes, em Olhão.

Esta atividade esteve inserida no Projeto Erasmus+ «Human Impacts @ Coastal Ecosystems».

Desta vez, a deslocação foi a Argostoli, Kefalonia, na Grécia, e o tema abordado foi o «Study of the marine ecosystems of the Ionian Sea».

Durante uma semana, as alunas Beatriz Barôa, Luana Barbosa e Mariana Teixeira, atualmente no 11º ano, apresentaram o estudo feito no âmbito dos serviços de regulação do ecossistema «Ria Formosa» e experienciaram com a cultura grega, os seus costumes e gastronomia.

As jovens foram ainda alertadas para a necessidade da preservação dos ecossistemas marinhos e das zonas húmidas, contactaram com uma espécie de tartarugas que nidifica nesta ilha e é ameaçada pela presença humana e realizaram uma atividade de cidadania ativa, reduzindo o impacto humano nas zonas limites do Parque Natural de Livadi, que corresponde à zona húmida de maior importância para o ambiente natural da Kefalonia.

As alunas foram acompanhadas pelos professores Emanuel Bettencourt e Óscar Ribeiro, e pelo diretor do agrupamento, o professor Idalécio Nicolau.