Aluna da UAlg recebe «Menção Especial» em prémio de arquitetura

Distinção de âmbito nacional.

Maria Filipa São Braz Rabaça, aluna do mestrado em Arquitetura Paisagista da Faculdade de Ciências e Tecnologia (FCT) da Universidade do Algarve (UAlg), obteve uma Menção Especial na oitava edição do Prémio Archiprix Portugal 2020 – Prémio Nacional para o Ensino de Arquitetura, Arquitetura Paisagista e Urbanismo.

Do coletivo de 24 finalistas foi distinguido um trabalho vencedor, duas menções especiais e oito menções honrosas, que têm assegurada a presença no Anuário Archiprix Portugal 2020.

Este prémio anual reconhece «a excelência do ensino e premeia o conjunto aluno/orientador/instituição de ensino».

Orientada pela docente Sónia Talhé Azambuja, a dissertação focou-se no tema Contributos para o inventário de Jardins Históricos no Algarve: Faro».

A cerimónia de entrega de prémios realizou-se no passado dia 4 de julho, em Porto Brandão, Almada. Na ocasião, foi inaugurada a exposição dos trabalhos finalistas do Prémio Archiprix Portugal 2020 e também decorreu o lançamento do anuário Archiprix, onde estão incluídos os respetivos trabalhos.