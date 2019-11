Altura abriu comemorações de São Martinho no concelho de Castro Marim

No passado sábado, dia 2 de novembro, os alturenses comemoraram o São Martinho com o «Mercadinho da Castanha».

A castanha assada e a jeropiga foram, obviamente, as protagonistas, mas esta festa contou também com muita animação cultural e musical.

A Exposição de Martelos, na Galeria Prof. Luís Amaro da Junta de Freguesia de Altura, foi inaugurada de manhã e atraiu a visita de centenas de pessoas durante todo o dia.

Outro dos momentos altos desta festa foi a concentração de motorizadas antigas, organizada pelos Amigos de Ciclomotores Antigos «Passo Branco».

Esta concentração reuniu cerca de meia centena de antigas motorizadas, relembrando a época entre os anos 60 e 80, em que estas motocicletas se democratizaram e se produziram algumas das mais míticas de fabrico português, como a Casal Boss, Macal ou a popular V5.

A tarde prosseguiu com animação musical pelo acordeonista Sérgio Conceição e a atuação do Grupo Etnográfico de Quelfes «Os Velhos», com muitos convivas, também atraídos pelo mercadinho, que coloca à venda muitos dos produtos de artesanato e algumas melhores iguarias locais e regionais, como o mel, os frutos secos e uma enorme variedade de doçaria.

As comemorações de São Martinho continuam no próximo fim-de-semana em Odeleite, no dia 9 de novembro, e em Alta Mora, no dia 10 de novembro.

Em Altura, foi uma iniciativa organizada pela Junta de Freguesia, com o apoio da Câmara Municipal de Castro Marim.