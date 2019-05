A aldeia de Alte, no interior do concelho de Loulé, volta a receber o Fusos – Festival de Fusões Artísticas, de 7 a 9 de Junho.

Será uma edição recheada de cultura, com performances onde as várias formas artísticas se cruzam e se fundem para mostrar a capacidade artística algarvia e trazer à região nomes e projectos relevantes, do ponto de vista artístico.

O momento de inauguração, na sexta-feira, dia 7 de junho, às 21h30, terá como palco o Cerro da Galvana, com um espectáculo de música e de luz projectada em todo o cerro, visível de toda a aldeia.

Ilustração em tempo real com sonoplastia da aldeia, um concerto em direto de Cork (Irlanda) para os restaurantes de Alte, uma exposição de fusos construídos pelas crianças da EB Alte, músicos a tocar dentro de canoas ou dentro de casas envidraçadas, são alguns exemplos do que vai acontecer neste festival.

Durante três dias, sempre a partir das 14h30, o programa contemplará 22 espetáculos espalhados pelos 12 palcos de Alte.

Viviane, Anaquim e Melech Mechaya são os nomes que encabeçam cada um dos dias.

O Fusos é um festival inserido no espaço e na comunidade de uma aldeia do interior algarvio.

Os palcos são encontrados para se adequarem à programação, um antigo lagar de azeite, edifícios abandonados, terraços.

Cada palco tem um carisma que potencia o espectáculo oferecido.

É uma organização da Associação Fungo Azul com o apoio do Município de Loulé e da Junta de Freguesia de Alte. Todos os eventos são de entrada livre.

Programa completo

Sexta-feira, 7 de junho

14h30 – Fusinhos

15h30 – Com Ciência Brincamos (Centro Ciência Viva do Algarve)

17h30 – Labirinto do Artista – Daniel Viera

19h00 – Maestro d`Água

21h30 – Inauguração com concerto e luz na Bandeira (Cerro da Galvana)

22h30 – Viviane

23h45 – DJ António Pires

Sábado, 8 de junho

14h30 – Laudo

16h00 – Alte Som

17h00 – Homem em Catarse

18h00 – Varandas da Memória (Ao Luar Teatro)

19h00 – Maestro d’água

20h00 – PubNet – Live from Cork

21h30 – César Matoso

22h45 – Anaquim

00h00 – DJ Sopa da Pedra

Domingo, 9 de junho

14h30 – Cinema de Ontem

15h30 – Alte & Siga o Baile

17h00 – Fol&Ar

18h00 – Fusada com Rhakatta

19h00 – Melech Mechaya