Almargem quer empresários «Juntos pelo Turismo Responsável»

Primeira ação da campanha pretende apurar os efeitos da pandemia de COVID-19 do ponto de vista económico através de um inquérito aos empresários do setor do turismo.

A Associação Almargem, entidade responsável pela gestão e manutenção da Via Algarviana, está a desenvolver a campanha «Via Algarviana: Juntos pelo Turismo Responsável», direcionada aos empresários que operam ao longo da rede de percursos desta infraestrutura, perante a atual situação de pandemia por COVID-19.

Acompanhando em particular o tecido empresarial que opera na área do Turismo de Natureza no Algarve, caracterizado sobretudo por microempresários, a Almargem pretende, numa primeira fase, recolher dados através de um inquérito de forma a realizar uma avaliação dos efeitos da pandemia no setor. O inquérito encontra-se disponível para participação até ao dia 15 de maio, aqui.

Com esta auscultação, a Almargem pretende fazer o ponto de situação das empresas da região e desenvolver uma estratégia direcionada ao turismo responsável, envolvendo as entidades competentes com vista à avaliação conjunta de medidas e ferramentas de apoio aos empresários.

A Via Algarviana apoia também com a divulgação regular de informação disponível para o setor do turismo, como medidas de apoio, webinars, ações de formação, entre outros, servindo como canal de comunicação entre as várias entidades da região e do setor e os empresários, mantendo-os a par de informação essencial.

A campanha «Via Algarviana: Juntos pelo Turismo Responsável» apresenta uma imagem criada para assinalar toda a informação e materiais que sejam criados neste âmbito.

A imagem pretende transmitir uma mensagem de resiliência, utilizando simbolicamente a borboleta pela analogia à metamorfose e à reinvenção que o momento atual exige da sociedade, e a cor verde que remete para a esperança e para a união necessária para recuperar conjuntamente o setor económico turístico da região.