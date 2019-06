Almargem apresenta estudo sobre Zonas Húmidas

O estudo «Valorização das Zonas Húmidas do Algarve» será apresentado na quinta-feira, dia 6 de junho, às 10 horas, no Auditório da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Algarve, em Faro.

A investigação, promovida pela associação ambientalista Almargem, traça um diagnóstico exaustivo sobre o estado da Foz do Almargem e Trafal, em Loulé; a Lagoa dos Salgados e a Foz de Alcantarilha, em Albufeira e em Silves; e as Alagoas Brancas, em Lagoa.

O projeto surgiu com o propósito de preencher as lacunas de conhecimento científico e socioeconómico das zonas húmidas da Foz do Almargem e Trafal e das Alagoas Brancas e de compilar e aprofundar informação existente, no caso da Lagoa dos Salgados.

O resultado apresenta uma caracterização socioeconómica, geomorfológica e hidrológica destas áreas, bem como a identificação das comunidades de flora existentes, e ainda de avifauna, artrópodes, répteis e anfíbios, «realçando a sua importância no contexto ambiental, mas apontando também propostas de estratégias de gestão para a sua preservação e para a atribuição de um estatuto de proteção».

Resultante de uma candidatura aprovada ao Fundo Ambiental do Ministério do Ambiente e Transição Energética, o estudo foi coordenado pela Almargem com o apoio de coordenação científica da Sociedade Portuguesa para Estudo das Aves (SPEA).

Contou com uma equipa técnica formada por especialistas independentes bem como de entidades como o Centro de Investigação Marinha e Ambiental (CIMA) da Universidade do Algarve (UAlg), do Tagis – Centro de Conservação das Borboletas de Portugal e do cE3c – Centre for Ecology, Evolution & Environmental Changes da Universidade de Lisboa.

A sessão é aberta a todos os interessados.