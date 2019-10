Almargem apresenta ações comunitárias para «Revitalizar Monchique»

A Associação Almargem promove, na sexta-feira, dia 18 de outubro, uma sessão participativa com a comunidade local, no âmbito da candidatura «Revitalizar Monchique – O Turismo como Catalisador».

A sessão terá lugar na Junta de Freguesia de Monchique, às 16 horas, e pretende reunir empresários, associações e a comunidade local com o objetivo de apresentar as ações previstas para a Associação Almargem desenvolver no âmbito deste projeto, que dá especial enfoque ao Turismo de Natureza por forma a valorizar a região após ter sido afetada pelo incêndio de 2018.

Além da apresentação das ações previstas, nomeadamente o reforço da rede de percursos pedestres, ações de capacitação para profissionais do setor de turismo e a campanha promocional que será desenvolvida para vários públicos-alvo, esta sessão pretende ainda recolher os contributos da comunidade local para a definição de locais estratégicos para a implementação dos novos percursos, sempre com o objetivo principal de alavancar a economia local.

Os interessados podem participar mediante a inscrição prévia por e-mail ([email protected]), enviando os seguintes dados para: nome, entidade (caso aplicável), localidade de residência e contacto telefónico.

Esta candidatura, liderada pela Região de Turismo do Algarve (RTA), tem como parceiros a Associação Almargem, a Associação de Turismo do Algarve e a Câmara Municipal de Monchique e conta com o financiamento do Turismo de Portugal no âmbito do programa RegFin.

O objetivo geral do projeto é fortalecer a atratividade turística de Monchique ao nível do turismo de natureza, cultural e criativo, reforçando a sua oferta em termos de percursos pedestres e experiências criativas, envolvendo os agentes locais, valorizando o território.