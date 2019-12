Alliance Française do Algarve oferece donativo à Almargem

A Associação Almargem recebeu, na quarta-feira, dia 11 de dezembro, um donativo da Alliance Française do Algarve para apoio à Via Algarviana, dando continuidade ao contributo que tem prestado a esta Grande Rota Pedestre do Algarve nos últimos anos, desde 2016.

O momento decorreu durante o jantar de Natal da Alliance Française do Algarve, que teve lugar no Monte das Oliveiras, na Guia, e foi recebido por José Victoriano, presidente da direção da Almargem.

O donativo, no montante de 1100 euros, será destinado à produção de materiais para os utilizadores da Via Algarviana, bem como para a manutenção desta grande rota.

Fundada em 1942, a Alliance Française do Algarve é uma Associação cultural sem fins lucrativos, sem qualquer interesse político ou religioso.

Os órgãos da associação são constituídos por associados francófonos e francófilos de ambas nacionalidades, portuguesa e francesa.

A Alliance Française do Algarve pertence a uma rede mundial cujo objetivo é promover e divulgar a língua e a cultura francesas.

A GR13 – E4 Via Algarviana”liga Alcoutim ao Cabo de São Vicente, numa extensão de cerca de 300 quilómetros percorrendo os territórios de Baixa Densidade.

A Via Algarviana, neste momento, além do seu eixo principal, apresenta uma grande rede de produtos complementares englobando assim 13 concelhos do Algarve (Albufeira, Alcoutim, Aljezur, Castro Marim, Lagoa, Lagos, Loulé, Monchique, Portimão, São Brás de Alportel, Silves, Tavira e Vila do Bispo).

O projeto Via Algarviana tem contribuído para o desenvolvimento de uma rede de percursos pedestres no Algarve, devidamente sinalizados e divulgados, e tem levado a cabo a missão de promover o património natural e cultural do interior algarvio, com a dinamização de serviços de alojamento e restauração, levando cada vez mais visitantes ao “Território Via Algarviana”, localizado no interior algarvio.