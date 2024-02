José Gonçalves realizou visita de trabalho a Odeceixe

O presidente da Câmara de Aljezur, José Gonçalves, esteve em visita de trabalho na freguesia de Odeceixe, onde além de falar com os munícipes, esteve a averiguar algumas obras em curso na vila.

José Gonçalves, presidente da Câmara Municipal de Aljezur, acompanhado dos vereadores com pelouros atribuídos, realizou, na passada sexta-feira, dia 23 de fevereiro, uma visita de trabalho à freguesia de Odeceixe.

Os autarcas, aos quais se juntou o executivo da Junta de Freguesia de Odeceixe, visitaram as obras de reparação de calçadas e de remodelação do museu/adega, a extensão de saúde da UCSP e a escola EBI, onde foram discutidas e equacionadas pequenas intervenções que permitam melhorar o espaço e criar melhores condições para o conforto e bem-estar das crianças.

Ao longo da jornada, José Gonçalves teve ainda a oportunidade de ouvir os munícipes em relação aos seus anseios e preocupações e ver as intervenções que estão a ser realizadas em jardins e rotundas e as previstas para a variante, com o objetivo específico de criar novos embelezamentos dos espaços que permitam uma poupança efetiva de água.

No ano em que se assinalam os 50 anos do 25 de Abril, estas ações que se estenderão às restantes freguesias, «visam reforçar as relações de proximidade com a população, articular com os executivos das freguesias as obras em curso e a desenvolver e sentir as carências, dificuldades e perspetivas dos cidadãos, empresas e instituições em relação à freguesia e ao município», de acordo com a autarquia de Aljezur.