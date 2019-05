Aljezur lança novo portal e aplicação móvel no Dia Mundial da Internet

Na data em que se celebra o Dia Mundial da Internet (17 de maio), Aljezur renova a sua presença na rede digital e disponibiliza novas ferramentas para quem procura mais informação.

Após uma renovação total, o município de Aljezur lançou hoje o seu novo website institucional, com o objetivo de facilitar e potenciar a comunicação da entidade com os seus munícipes, mas também afirmar o concelho junto dos seus visitantes.

«Centrados numa preocupação constante de disponibilizar aos internautas uma melhor experiência de navegação, cremos que o novo website está mais dinâmico, intuitivo e contemporâneo, apresentando novos conteúdos, maior interatividade», explica a autarquia em nota enviada às redações.

Através da homepage do novo website, «é possível também aceder aos conteúdos informativos em destaque, nomeadamente notícias e eventos institucionais, bem como a uma área de serviços online que permite a submissão de requerimentos sem necessidade de deslocação às instalações da Câmara Municipal de Aljezur».

Com o intuito de reforçar a sua presença digital, o município disponibiliza, em simultâneo com o lançamento do novo website, a aplicação móvel Visit Aljezur com conteúdos essencialmente turísticos, duas ferramentas fundamentais de contacto com os nossos públicos-alvo, permitindo ambas a subscrição de notificações sobre a atividade municipal».

Com esta renovação, financiada no âmbito da candidatura Algarve Mais Digital do RESC Algarve 2020 – Programa Operacional Regional do Algarve, o município «transformou a sua presença online com o objetivo de encurtar distâncias e facilitar procedimentos».